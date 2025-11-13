Экономика
20:54, 13 ноября 2025Экономика

Эд Ширан решил перестроить два старинных коттеджа у моря в мегадом и разозлил соседей

Певец Эд Ширан решил перестроить два коттеджа XIX века в Англии в мегадом у моря
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Певец Эд Ширан решил перестроить два старинных коттеджа в Англии в мегадом и вызвал тем самым гнев соседей. Об этом сообщил Daily Mail.

Речь идет о двух коттеджах у моря в особо охраняемой зоне одного из популярных районов графства Саффолк, построенных в XIX веке. Исполнитель приобрел в месте, где он вырос, особняки с двумя спальнями за 1,95 миллиона фунтов стерлингов. Позднее он решил снести перегородку, чтобы превратить два дома в один мегадом с четырьмя спальнями. Помимо этого, он собирается снести двухэтажную пристройку к одному из зданий.

Известно, что Ширан уже получил соответствующие разрешения у властей, однако его планы вызвали недовольство новых соседей и членов приходского совета. Так, один из местных жителей пожаловался, что в населенном пункте наблюдается острая нехватка жилья, особенно двух- и трехкомнатного, и большинство жителей выступает за то, чтобы в связи с этим в нем строили больше таких домов.

Между тем специалист-планировщик, который отвечает за развитие территорий, выдачу разрешений на строительство и контроль за соблюдением правил землепользования и застройки, в отчете заявил, что потеря одного дома не окажет существенного влияния на способность местных властей увеличить предложение жилья в этом районе, а также не окажет негативного воздействия на этот параметр.

В общей сложности Ширан владеет 27 квартирами, домами и особняками в Великобритании, а также жильем в США и Италии. Среди них — огромное поместье Ширанвилль с пабом, домом на дереве, кинотеатром и музыкальной комнатой под землей, а также просторный дом в Нью-Йорке, где он из-за активных гастролей сейчас проводит большую часть времени вместе со своей семьей, женой и двумя дочерьми.

Ранее в ноябре сообщалось, что создатель «Звездных войн» Джордж Лукас купил роскошный особняк в Лондоне, чтобы проводить меньше времени в Штатах на фоне политики президента США Дональда Трампа.

