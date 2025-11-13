Европейских лидеров обвинили во лжи после коррупционного скандала на Украине

Малинен обвинил лидеров ЕС в обмане после коррупционного скандала на Украине

Финский экономист и профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен выступил с резкой критикой европейских лидеров в связи с коррупционным скандалом на Украине и обвинил их в обмане. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Теперь вы понимаете, насколько вас обманывали наши СМИ и лидеры?» — написал он, добавив к публикации теги на страницы президента Финляндии Александра Стубба, президента Франции Эммануэля Макрона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что отказывается поддерживать Украину после коррупционного скандала с президентом страны Владимиром Зеленским. Политик указал на разрушение «золотой иллюзии Украины». Он добавил, что «военная мафиозная сеть с бесчисленными связями с президентом разоблачена».

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обвинило бизнесмена Тимура Миндича в организации коррупционной схемы в сфере энергетики. Кроме того, в расследовании фигурируют экс-министр энергетики, министр юстиции Герман Галущенко и действующий министр энергетики Светлана Гринчук.