«Последствия будут плохими». Госсекретарь США раскрыл планы по ядерным испытаниям. Чем на это ответят Россия и Китай?

Политолог Стефанович: США могут провести докритическое ядерное испытание

Заявления президента США Дональда Трампа о «ядерных испытаниях» и дальнейшие пояснения со стороны госсекретаря Марко Рубио говорят о том, что Вашингтон может провести докритические ядерные испытания. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал политолог, научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.

Что касается испытаний самих ядерных боезарядов — я бы ожидал в первую очередь обычных докритических гидродинамических невзрывных экспериментов (...) Думаю, американцы могут это обставить весьма качественно с пропагандистской точки зрения Дмитрий Стефанович научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН

При этом исследователь обратил внимание, что Соединенные Штаты могут пойти и на надкритические испытания — эксперимент, в ходе которого не происходит полноценный ядерный взрыв, но происходит выброс энергии. «[Они могут получить] энерговыход и торжественно об этом объявить. В любом случае, это потребует достаточно продолжительной подготовки», — резюмировал эксперт.

6 ноября Трамп поручил главе Пентагона Питу Хегсету испытать ядерное оружие «на равной основе», требуя достичь паритета с Россией и Китаем. 13 ноября госсекретарь Рубио уточнил, что США хотят лишь того же, что «делают другие страны в мире».

Ситуацию с ядерными испытаниями также прокомментировали в МИД России. 11 ноября министр иностранных дел Сергей Лавров предположил, что США решатся на испытания без взрыва.

Мы до сих пор не получили от американских коллег разъяснений о том, что президент Трамп имел в виду. Ядерные испытания или испытания носителей (...) Ответа пока нет Сергей Лавров глава МИД России

Могут ли США провести полноценные ядерные испытания?

3 ноября директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявил, что Трамп якобы «прав», когда обвиняет Россию и Китай в проведении ядерных испытаний, приложив к своему посту в социальной сети X фото 2019 года, которые якобы подтверждают проведение экспериментов.

Как отмечает телеканал CBS News со ссылкой на экспертов, подобными заявлениями глава разведывательного управления может намекать на подготовку проведения испытания ядерного оружия малой мощности. Подобные эксперименты запрещены Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Стефанович подчеркнул, что гипотетические испытания встретят большое количество трудностей.

Для возобновления ядерных испытаний можно найти и политические, и технические обоснования, однако на сегодняшний день они не кажутся достаточными для прекращения глобального моратория (...) Последствия будут плохими и в политическом, и в военно-техническом смысле Дмитрий Стефанович научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН

Какие испытания еще могут провести США?

Кроме того, Рубио подчеркнул, что США намерены испытать новейшие средства доставки и убедиться в своих технических возможностях.

Мы должны убедиться, что эти штуки работают и они безопасны (...) Новое обещание Трампа возобновить испытания нашего ядерного потенциала, включающего средства доставки — это то же самое, что делают другие страны в мире Марко Рубио государственный секретарь США

При этом 11 ноября Лавров обратил внимание на слова кандидата на пост замглавы Пентагона по вопросам ядерного сдерживания, политике и программам химической и биологической защиты Роберта Кадлека: «Он сказал, что решения Трампа о возобновлении ядерных испытаний продиктованы геополитическими соображениями. Технической необходимости в них по-прежнему нет».

Стефанович, напомнил, что администрация Трампа уже успела продемонстрировать ряд новейших вооружений, которые нацелены на обновление «ядерной триады».

Запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III. Он состоялся 5 ноября, пролетев около 6,7 тысячи километров, ракета достигла полигона имени Рональда Рейгана на атолле Кваджалейн в республике Маршалловы Острова. Полет носил запланированный характер еще до возвращения Трампа в Белый дом.

Полет стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress. Полет состоялся 12 ноября в небе над Эстонией, вблизи российских границ.

Полет состоялся 12 ноября в небе над Эстонией, вблизи российских границ. Демонстрация кадров новейшей ядерной крылатой ракеты воздушного базирования AGM-181А Long-Range Standoff (LRSO). Была сфотографирована любителями 4 и 10 ноября во время полета бомбардировщика B-52H. По мнению американских экспертов, подобная утечка произошла намеренно, как ответ на испытания Россией ядерной крылатой ракеты «Буревестник».

Кроме того, политолог предположил, что США могут показать в будущем и другие средства доставки оружия массового поражения, которые сейчас только разрабатываются.

«Думается, и [перспективный стратегический бомбардировщик] B-21 где-нибудь скоро красиво пролетит, тем более сам Трамп говорил явно про них, упоминая про заказ "модернизированных B-2". Да и пуски [американской трехступенчатой баллистической ракеты четвертого поколения] "Трайдент-2" тоже вполне могут случиться», — предположил аналитик.

Как Россия реагирует на действия США?

5 ноября президент России Владимир Путин поручил профильным ведомствам внести предложения о возможности подготовки к испытаниям ядерного оружия. Поручение было дано после того, как глава Минобороны Андрей Белоусов назвал целесообразной идею подготовки к полномасштабным ядерным испытаниям.

10 ноября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что российский лидер не давал указания приступать к подготовке ядерных испытаний. По его словам, это серьезное дело должно быть обосновано, чем будут заниматься профильные специалисты.

Песков также напомнил, что Москва будет вынуждена ответить на нарушение какой-то из стран моратория на ядерные испытания, чтобы соблюсти паритет. Однако российская сторона привержена своим международным обязательствам

Как на планы США по ядерному оружию отреагирует Китай?

Ранее декан Института финансовых исследований «Чунъян» при Народном университете Китая Ван Вэнь отметил, что Китай может пойти на углубление координации с Россией на фоне заявлений Дональда Трампа о ядерных испытаниях.

Это подтолкнет Китай к стратегическому реагированию и возобновлению испытаний, что, в свою очередь, будет способствовать модернизации ядерной промышленности. Однако Китай четко заявил о необходимости соблюдать мораторий на ядерные испытания, поэтому он может лишь призвать США прекратить испытания Ван Вэнь декан Института финансовых исследований «Чунъян» при Народном университете Китая

При этом, по мнению эксперта, для России возрастет геополитическое давление, что может вынудить Москву рассмотреть возможность возобновления собственных испытаний.

Ван Вэнь связал это с растущей угрозой со стороны НАТО и необходимостью противостоять развертыванию американских систем противоракетной обороны в Японии и Южной Корее.