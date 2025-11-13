Карпин назвал допустимую норму алкоголя для футболистов сборной России

Карпин: Для игроков сборной выпить пиво — окей, но пять бутылок — уже не окей

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал количество алкоголя, которое допустимо употреблять футболистам команды. Его цитирует Sport24.

По словам Карпина, употреблять спиртные напитки необходимо строго в меру, без злоупотребления. «Пиво — окей, но смотря сколько. Например, пять литров или водка в большом количестве — не окей. Рюмка водки, бокал вина — окей, а пять бутылок — не окей», — сказал он.

12 ноября сборная России провела товарищеский матч с Перу. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» и завершилась со счетом 1:1. Карпин объяснил, что его игрокам помешало плохое качество газона на стадионе.

Следующий матч сборная России проведет против команды Чили. Встреча пройдет 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи.