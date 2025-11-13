На российский «Солнцепек» нанесли надпись «За Кириллова!»

«Уралвагонзавод» на ТОС-1А «Солнцепек» нанес надпись «За Кириллова!»

Концерн «Уралвагонзавод» на одну из поставленных в войска машин тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» нанес надпись «За Кириллова!». Об этом сообщает ТАСС.

В концерне рассказали, что нанесена в честь бывшего начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, который «внес неоценимый вклад в модернизацию тяжелых огнеметных систем».

В августе РБК сообщил, что в честь Героя России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова назвали одну из московских улиц.

Генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник, майор Илья Поликарпов, стали жертвами взрыва, прогремевшего 17 декабря 2024 года в районе Рязанского проспекта. Самодельное взрывное устройство могло быть примотано к ручке электросамоката и приведено в действие дистанционно. Исполнитель теракта задержан, он дал признательные показания и заявил о вербовке украинской разведкой.