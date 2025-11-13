Огнеметные системы «Солнцепек» подготовили к мести за генерала Кириллова

Новая партия тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» поставлена в войска. На одну из машин нанесена надпись «За Кириллова!» — в честь бывшего начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, который стал жертвой теракта. Видео публикует военный корреспондент Евгений Поддубный.

На одном из кадров отчетливо видна пусковая установка с надписью на борту. Погруженные на железнодорожные платформы «Солнцепеки» выезжают из ангара. В концерне «Уралвагонзавод» указали, что генерал Кириллов «внес неоценимый вклад в модернизацию тяжелых огнеметных систем». Как отметил заместитель гендиректора по спецтехнике «Уралвагонзавода» Дмитрий Семизоров, применение в ходе боевых действий — наиболее эффективный шаг к совершенствованию.

Мы поставляем не просто системы, мы их модернизируем исходя из требований к ним и опыта применения. Наша основная цель — это повысить эффективность ТОС в условиях возникающих современных угроз. Инженеры и конструкторы концерна постоянно совершенствуют «Солнцепек», повышая его характеристики Дмитрий Семизоров заместитель гендиректора по спецтехнике «Уралвагонзавода»

Данная партия снабжена новым защитным комплексом от дронов. Эти боевые машины базируются на шасси танка Т-72. Дальность стрельбы может варьироваться от сотен метров до нескольких километров, что обеспечивает эффективную огневую поддержку штурмовых подразделений. Полный залп способен накрыть площадь до 40 тысяч квадратных метров. Командир тяжелого огнеметного взвода ТОС 1-А «Солнцепек» рассказывал, что взрывная волна, в отличие от «Ураганов» и «Градов», попадает во все укрытия и выжигает все живое, от машины невозможно скрыться.

Разработана новая версия «Солнцепека»

В сентябре «Уралвагонзавод» разработал новую версию тяжелой огнеметной системы ТОС-1 «Солнцепек» на шасси танка Т-80.

«Светлая память [Игорю] Кириллову, который ушел из жизни, под его руководством фактически была начата разработка в кратчайшие сроки новых машин уже на другой базе, на Т-80», — заявил тогда гендиректор «Уралвагонзавода» Александр Потапов.

Новая версия «Солнцепека» обладает большей дальностью действия, точностью попаданий и повышенной автоматизацией за счет ряда улучшений. Также на огнеметные системы установлена дополнительная защита от дронов с учетом опыта специальной военной операции. По словам Потапова, за ТОС-1 на фронте идет настоящая охота со стороны Вооруженных сил Украины из-за их эффективности.

До этого бойцы Вооруженных сил России устроили «огненный ад» для ВСУ в Волчанске с помощью «Солнцепека». В массированном ударе также были задействованы артиллерия и авиация.