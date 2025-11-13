Экономика
20:26, 13 ноября 2025

Банк России опубликовал новый перечень признаков мошеннических переводов

ЦБ ввел с 1 января 2026 года новые признаки мошеннических переводов
Новый перечень признаков мошеннических переводов, утвержденный Банком России, вступит в силу 1 января 2026 года, следует из приказа главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, опубликованного на сайте регулятора. Список, в частности, дополнили признаками таких операций, проводимых с использованием цифровых рублей.

«Признаки осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента», — говорится в документе. Аналогичный приказ ЦБ от 27 июня 2024 года теперь будет считаться отмененным.

До этого директор департамента информационной безопасности регулятора Вадим Уваров сообщил, что банки в России начнут проверять переводы незнакомцам по Системе быстрых платежей на сумму от 200 тысяч рублей на предмет мошенничества. Соответствующий пункт попал в опубликованный 13 ноября Центробанком перечень.

Ранее аналитик Эряния Бочкина рассказала, что ЦБ рекомендует российским банкам выявлять и анализировать операции по списанию и зачислению средств, совершаемые между физическими лицами на сумму от 100 тысяч рублей в день и более миллиона рублей в месяц.

