В России высказались о возможности восстановления отношений с Европой

Депутат Журова: Россия и Европа могут восстановить отношения
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

В будущем Россия и Европа могут восстановить отношения, полагает зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Своим мнением она поделилась с «Лентой.ру».

«Ничто не бывает вечно. Мы же понимаем, что все циклично. Мы в какие-то исторические периоды сходимся, потом расходимся. На самом деле Россия — такая уникальная страна, где есть и европейское понимание, и азиатское понимание, поэтому мы Европа и Азия одновременно. Это сочетание нам позволяет стараться со всеми в любом случае потом выстроить отношения, даже если мы на каком-то этапе конфликтуем», — высказалась депутат.

Когда Украины не будет как раны, которая кровоточит, как только она перестанет кровоточить, то, конечно, весь организм опять будет работать нормально

Светлана Журовадепутат Госдумы

Взаимодействие восстановится, потому что Европе сложно без России в плане ресурсов, у Москвы же есть свои экономические интересы, добавила парламентарий.

«Хотя мы уже перестроились, и это хорошо. Теперь даже может быть после окончания конфликта они от нас будут больше зависеть, чем мы от них. Я думаю, что они это понимают», — заключила она.

Ранее президент Финляндии Александер Стубб оценил вероятность возобновления диалога между Европой и Россией, подчеркнув, что однажды он обязательно будет восстановлен.

После пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил мнение, что слова финского лидера не соответствуют его характеру, так как он позиционирует себя, скорее, как «ястреб-милитарист».

