Озвучены детали последнего полета рухнувшего российского истребителя

МО России: Рухнувший в Карелии истребитель выполнял учебный полет

Рухнувший в Карелии истребитель Министерства обороны (МО) России Су-30 выполнял учебный полет. Данные о последнем вылете борта озвучены в сообщении оборонного ведомства, заявление приводит ТАСС.

Также в сообщении Минобороны говорится, что крушение произошло около 19:00 по московскому времени. Известно, что борт упал в безлюдном месте. Деталей о маршруте следования самолета не приводится.

О крушении борта Минобороны стало известно в четверг, 13 ноября. В оборонном ведомстве подтвердили факт падения самолета и сообщили, что истребителем был Су-30.

Известно, что экипаж истребителя не выжил.

