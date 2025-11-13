Россия
Озвучены детали последнего полета рухнувшего российского истребителя

МО России: Рухнувший в Карелии истребитель выполнял учебный полет
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Рухнувший в Карелии истребитель Министерства обороны (МО) России Су-30 выполнял учебный полет. Данные о последнем вылете борта озвучены в сообщении оборонного ведомства, заявление приводит ТАСС.

Также в сообщении Минобороны говорится, что крушение произошло около 19:00 по московскому времени. Известно, что борт упал в безлюдном месте. Деталей о маршруте следования самолета не приводится.

О крушении борта Минобороны стало известно в четверг, 13 ноября. В оборонном ведомстве подтвердили факт падения самолета и сообщили, что истребителем был Су-30.

Известно, что экипаж истребителя не выжил.

