17:10, 13 ноября 2025Экономика

Поставки одного вида цитрусовых из Абхазии в Россию взлетели

Поставки лимонов из Абхазии в Россию выросли осенью 2025 года более чем вдвое
Дмитрий Воронин

Фото: Pxhere

Экспорт лимонов из Абхазии в Россию взлетел осенью 2025 года более чем в два раза. Об этом со ссылкой на Государственный таможенный комитет республики сообщает ТАСС.

С начала сезона объем поставленного в РФ этого вида цитрусовых из Абхазии составил 196 тонн, тогда как годом ранее в аналогичный период — только 85 тонн. Таможенники также отметили, что растут и поставки мандаринов, достигшие 4,3 тысячи тонн, что на 716 тонн больше, чем в 2024-м.

Всего до марта в Абхазии планируют экспортировать в Россию 33 тысячи тонн мандаринов.

В 2024 году сообщалось, что Москва рекордно закупилась турецкими лимонами. Весной Анкара на некоторое время приостанавливала их экспорт из-за последствия заморозков.

