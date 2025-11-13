Раскрыто содержание секретной записки Минюста США об атаках у берегов Венесуэлы

WP: Военные США не понесут ответственность за атаки лодок у берегов Венесуэлы

Американские военные не будут нести ответственность за удары по лодкам у берегов Венесуэлы. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

«Управление юрисконсульта Министерства юстиции США в секретной записке, составленной летом, заявило, что военнослужащие, участвовавшие в военных ударах по судам, предположительно, перевозившим наркотики в Латинской Америке, не будут подвергаться судебному преследованию в будущем», — сообщили изданию четыре неназванных источника.

По словам представителя Минюста, удары были нанесены в соответствии с законами о вооруженных конфликтах и поэтому «являются законными». Он добавил, что американские военнослужащие юридически обязаны выполнять законные приказы и, как следствие, не подлежат судебному преследованию за их исполнение.

Ранее адмирал американских Военно-морских сил (ВМС) в отставке Джим Ставридис допустил, что США могли бы начать атаку на Венесуэлу с ударов по аэропортам или морским портам, поскольку Вашингтон считает их перевалочными пунктами для сбыта наркотиков.

Телеканал CNN сообщил, что американские военные используют боевые дроны и истребители для нанесения ударов по лодкам у побережья Венесуэлы.