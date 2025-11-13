Россия на выставке в ОАЭ покажет скоростной Supercam

Россия на выставке Dubai Airshow покажет БПЛА-разведчик Supercam

Россия на выставке Dubai Airshow 2025, которая пройдет с 17 по 21 ноября в Дубае (ОАЭ), представит скоростной беспилотный летательный аппарат-разведчик (БПЛА-разведчик) Supercam. Об этом ТАСС сообщила группа компаний (ГК) «Беспилотные системы».

«Впервые на международной выставке будет представлен новый скоростной разведывательный беспилотник, пополнивший линейку Supercam», — сказали в ГК.

Там добавили, что на мероприятии «Беспилотные системы» покажут дроны двойного назначения Supercam S350, конвертоплан Supercam SX350 и коптер Supercam X4.

В августе агентству в ГК сообщили, что БПЛА Supercam S350 применяются российскими военнослужащими на всех направлениях в зоне специальной военной операции.

В мае ТАСС со ссылкой на официального представителя «Беспилотных систем» Екатерину Згировскую рассказал, что Supercam S350 нового поколения получили улучшенную систему автозахвата цели.