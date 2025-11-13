Силовые структуры
Российский суд поставил точку в споре деливших собаку бывших влюбленных

Жительница Москвы через суд добилась от бывшего мужа возврата корги
Владимир Седов
Фото: VAKS-Stock Agency / Shutterstock / Fotodom

Московский городской суд признал законным решение суда о возвращении владелице собаки породы вельш-корги-пемброк, которую после расставания забрал бывший возлюбленный. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает издание РАПСИ.

Как установил суд, мужчина и женщина жили в незарегистрированном браке с 2004 по 2013 года. После расставания пара продолжила жить в одной квартире и в 2015 году женщина купила щенка корги. Когда в 2023 году мужчина съехал из квартиры, он забрал питомца с собой и отказался возвращать.

В ходе судебных разбирательств мужчина настаивал, что собаку купили совместно, но уход и содержание осуществлял только он и именно его корги воспринимала как хозяина. Ответчик просил оставить ему питомца, обращая внимание на то, что истец целый год не интересовалась собакой, а он успел привязаться к питомцу.

Но суд постановил вернуть собаку истице, поскольку она доказала, что животное приобретено именно ей.

Ранее сообщалось, что после развода рэпер Джиган и блогерша и предприниматель Оксана Самойлова будут делить особняк и заброшенный пансионат в Подмосковье, а также квартиры в ОАЭ.

