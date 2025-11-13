ВС России отразили попытки полка ВСУ «Скала» прорваться к окруженным сослуживцам

Печально известный украинский 425-й штурмовой полк Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Скала» попытался вмешаться в ход специальной военной операции (СВО) в районе окруженного города Красноармейск. Это следует из сообщения Министерства обороны России.

В оборонном ведомстве сообщили журналистам, что штурмовики этого соединения ВСУ за сутки совершили десять попыток прорваться к окруженным в городе сослуживцам, однако Вооруженные силы России (ВС) отразили все атаки бойцов «Скалы». Всего за сутки зоне боев за Красноармейск украинская армия потеряла более 229 бойцов, а также 11 единиц вооружения, среди которых — четыре бронемашины и два артиллерийских орудия.

Полк «Скала» получил печальную известность после того, как полностью потерял боеспособность в боях под Харьковом, и для его восстановления начал набирать необученных бойцов, которых сразу же отправляли на штурм. Также известно, что командиры полка забивали до смерти пытавшихся бежать с поля боя подчиненных.

Ранее было объявлено о планах России реализовать самый жесткий вариант «плана» генерала армии Сергея Суровикина, занимавшего должность главы объединенной группировки войск в зоне спецоперации.