Стало известно о создании в подвалах Харькова школ для воспитания ненависти к России

Ганчев: В подвалах Харькова создают школы для воспитания ненависти к России
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В подвалах Харькова создают школы для воспитания ненависти к России. Об этом рассказал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, передает РИА Новости.

«Детей загоняют в подвалы, то есть строят вот эти вот подземные школы. Специально насаждают ненависть к России, к русским людям для того, чтобы взрастить поколение вот именно тех, мягко говоря, людей, которые действительно будут дальше продолжать дело украинского нацизма», — заявил он.

Ранее Виталий Ганчев рассказал, что российские военные с тяжелыми боями выбили врага из восточной части Купянска. Значительную же часть украинских подразделений российские войска блокировали на левом берегу реки Оскол.

До этого ВСУ отправили в Купянск подкрепление из семи женщин. Они служили в украинской армии операторами дронов.

