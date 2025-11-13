Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
07:01, 14 ноября 2025Спорт

Украинская теннисистка показала фотографии в откровенном купальнике на фоне гор

Украинская теннисистка Ястремская показала фото в откровенном купальнике
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @dayana_yastremskay

Украинская теннисистка Диана Ястремская в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) опубликовала фотографии из итальянского города Больцано.

На снимках спортсменка предстала в откровенном купальнике на фоне гор. Украинка поделилась несколькими фотографиями, на которых она находится лицом, боком и спиной к камере. Пользователи соцсети поставили более 10 тысяч лайков публикации.

Ранее белорусская теннисистка Арина Соболенко, являющаяся первой ракеткой мира, сделала новую публикацию на своей странице в Instagram. На фото спортсменка позирует спиной в откровенном купальнике красного цвета.

Ранее Ястремская заявила, что не общается с россиянами на турнирах. Она отказалась от рукопожатий со спортсменками из РФ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина подверглась очередной массированной атаке. Киев потрясли семь непрерывных серий мощных взрывов за ночь

    Россияне захотели меньше работать

    Жена прокомментировала побег с СВО бывшего лидера ОПГ

    ВСУ ударили по популярному российскому туристическому городу

    Над регионами России перехватили более двух сотен беспилотников ВСУ за ночь

    «Еле ходящий» российский генерал получил в пользование Lexus

    Появились кадры из атакованного ВСУ Краснодарского края

    Российский тревел-блогер описал пляж Нидерландов словами «много молодых мамочек»

    Мужчина допустил одну ошибку и позволил черной плесени захватить его спальню

    Появились подробности о загоревшейся после удара ВСУ в Новороссийске нефтебазе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости