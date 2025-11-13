Украинская теннисистка показала фотографии в откровенном купальнике на фоне гор

Украинская теннисистка Ястремская показала фото в откровенном купальнике

Украинская теннисистка Диана Ястремская в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) опубликовала фотографии из итальянского города Больцано.

На снимках спортсменка предстала в откровенном купальнике на фоне гор. Украинка поделилась несколькими фотографиями, на которых она находится лицом, боком и спиной к камере. Пользователи соцсети поставили более 10 тысяч лайков публикации.

Ранее белорусская теннисистка Арина Соболенко, являющаяся первой ракеткой мира, сделала новую публикацию на своей странице в Instagram. На фото спортсменка позирует спиной в откровенном купальнике красного цвета.

Ранее Ястремская заявила, что не общается с россиянами на турнирах. Она отказалась от рукопожатий со спортсменками из РФ.