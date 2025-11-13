Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:39, 13 ноября 2025Интернет и СМИ

В Европе назвали единственную готовую к вооруженному конфликту страну

Le Monde: В Европе лишь Финляндия готова к возможному вооруженному конфликту
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Janis Laizans / Reuters

Среди европейских стран лишь Финляндия готова к возможному вооруженному конфликту. Единственное государство, которое готово к войне, в материале для Le Monde назвала обозреватель Сильви Кауфманн.

По мнению автора, атмосфера в европейских столицах и в военных штабах изменилась. «Конфронтация между Россией и страной НАТО теперь больше чем просто гипотетический сценарий. Она вероятна», — написала Кауфманн.

Обозреватель задалась вопросом, готовы ли страны Европы к возможному конфликту. «Если не брать в расчет Финляндию, ответ — нет», — добавила автор.

Ранее российский военный эксперт Василий Дандыкин назвал возможный повод для прямого столкновения России и Евросоюза. По его словам, если страны Евросоюза начнут блокаду Калининградской области, Москва будет вынуждена ответить на эту агрессию.

Перед этим президент Франции Эммануэль Макрон назвал место для будущего конфликта. Политик счел, что следующий военный конфликт будет проходить в космосе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пригожин 100 процентов уцелел». Ветеран ЧВК «Вагнер» раскрыл свою версию судьбы основателя компании

    Названа цена самой дорогой сталинки в России

    В Финляндии допустили открытие границы с Россией

    Отар Кушанашвили высказался о внешности Вали Карнавал

    Заммэра Ялты взяли под стражу

    Россиянин попал под следствие после знакомства с женщинами в социальных сетях

    Россия на выставке в ОАЭ покажет скоростной Supercam

    Центробанк назвал похищенную у россиян мошенниками сумму

    Турист купил «чудо-масло» у продавца на улице Таиланда и потерял 350 тысяч рублей

    Получивший 140 миллионов рублей военный прокурор уехал из России и «умер»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости