В России отреагировали на поездку Зеленского в Запорожскую область

Швыткин: Поездки Зеленского на фронт не несут того эффекта, которого бы он хотел

Поездки президента Украины Владимира Зеленского на фронт не несут того эффекта, которого бы он хотел достичь, считает заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировал на поездку украинского лидера в подконтрольную Киеву часть Запорожской области на фоне развивающегося скандала с бизнесменом Тимуром Миндичем, которого называют в СМИ кошельком главы Киева.

«Те задержания, те аресты, которые проходят со стороны НАБУ, высокопоставленных чиновников правительства Украины, ближайшего окружение Зеленского, конечно, наносят в политическом плане серьезный удар по имиджу Зеленского. Как со стороны населения формируется соответствующее мнение негативного характера, так и со стороны ВСУ», — считает Швыткин.

По словам депутата, Зеленский как главнокомандующий и как президент Украины боится потерять рычаги управления подразделениями ВСУ, поэтому совершает визиты на фронт.

«Мы можем привести достаточно много примеров, когда он ездил, например в Авдеевку и так далее, и наши подразделения потом освобождали эти территории. Убежден, что здесь это же и ждет ВСУ — либо сдача в плен, либо уничтожение. Поэтому эти поездки, на мой взгляд, не несут за собой того эффекта, который бы хотел достичь Зеленский», — заметил политик.

Ранее стало известно, что Зеленский посетил подконтрольную Киеву часть Запорожской области, где встретился с представителями 128 отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечается, что украинский президент совершил свой визит на фоне развивающегося скандала с бизнесменом Тимуром Миндичем, которого называют в СМИ кошельком Зеленского.

11 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о подозрении в деле о коррупции в энергетике соратнику президента Украины Тимуру Миндичу. Сообщалось, что бизнесмен, которого также называют кошельком украинского лидера, сбежал из страны перед проведением у него обысков.