Россия
14:49, 13 ноября 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на поездку Зеленского в Запорожскую область

Швыткин: Поездки Зеленского на фронт не несут того эффекта, которого бы он хотел
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Поездки президента Украины Владимира Зеленского на фронт не несут того эффекта, которого бы он хотел достичь, считает заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировал на поездку украинского лидера в подконтрольную Киеву часть Запорожской области на фоне развивающегося скандала с бизнесменом Тимуром Миндичем, которого называют в СМИ кошельком главы Киева.

«Те задержания, те аресты, которые проходят со стороны НАБУ, высокопоставленных чиновников правительства Украины, ближайшего окружение Зеленского, конечно, наносят в политическом плане серьезный удар по имиджу Зеленского. Как со стороны населения формируется соответствующее мнение негативного характера, так и со стороны ВСУ», — считает Швыткин.

По словам депутата, Зеленский как главнокомандующий и как президент Украины боится потерять рычаги управления подразделениями ВСУ, поэтому совершает визиты на фронт.

«Мы можем привести достаточно много примеров, когда он ездил, например в Авдеевку и так далее, и наши подразделения потом освобождали эти территории. Убежден, что здесь это же и ждет ВСУ — либо сдача в плен, либо уничтожение. Поэтому эти поездки, на мой взгляд, не несут за собой того эффекта, который бы хотел достичь Зеленский», — заметил политик.

Ранее стало известно, что Зеленский посетил подконтрольную Киеву часть Запорожской области, где встретился с представителями 128 отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечается, что украинский президент совершил свой визит на фоне развивающегося скандала с бизнесменом Тимуром Миндичем, которого называют в СМИ кошельком Зеленского.

11 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о подозрении в деле о коррупции в энергетике соратнику президента Украины Тимуру Миндичу. Сообщалось, что бизнесмен, которого также называют кошельком украинского лидера, сбежал из страны перед проведением у него обысков.

