В США оценили ситуацию вокруг российских активов

Госсекретарь США Рубио: Несколько стран ЕС против использования активов России

Госсекретарь США Марко Рубио прокомментировал ситуацию вокруг российских активов. Его слова приводит РИА Новости.

В беседе с журналистами Рубио заявил, что несколько стран Евросоюза против использования активов России. «Мы знаем об усилиях Европы, но, очевидно, есть несколько стран, которые не в восторге от этого, но это дело Европы», — отметил он.

Рубио также предупредил о непредвиденных последствиях конфискации российских активов. Кроме того, стало известно, что страны «Большой семерки» (G7) потеряют 73 миллиарда долларов из-за конфискации активов России. Это произойдет в том случае, если Москва введет ответные меры на ограничения.