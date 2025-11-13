Захарова объяснила отказ итальянской газеты публиковать интервью Лаврова

Захарова: Corriere della Sera не опубликовала интервью Лаврова из-за цензуры

Из 100 процентов интервью главы МИД России Сергея Лаврова итальянская газета Corriere della Sera готова была представить аудитории только треть. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в беседе с газетой «Взгляд».

«Позднее мы даже сделали своего рода инфографику: из 100 процентов интервью газета готова была представить аудитории только треть, только 30 процентов. Мало того, речь шла не просто о том, чтобы взять не все вопросы и ответы, они сделали селекцию, выборку. Что это, если не цензура?» — заявила Захарова.

Российский дипломат отметила, что цензура была применена не только в части объема, но и, что самое, на ее взгляд, отвратительное, в части содержания. «Были отфильтрованы все пассажи, где использовалось понятие неонацизма. И это несмотря на то, что многие годы украинские власти героизировали именно нацистских коллаборационистов и использовали нацистскую символику», — подчеркнула представитель МИД России.

Кроме того, Захарова подчеркнула, что вопросы, на которые отвечал Лавров, были подготовлены именно Corriere della Sera. «То есть, это не материал, который мы хотели бы "продвинуть". Это ответы, которые написал министр лично своей рукой на запрос, подготовленный и направленный изданием», — акцентировала внимание российский дипломат.

Также официальный представитель российского МИД добавила, что интервью было дано в тот момент, когда в итальянском информационном пространстве появилось большое количество фейков и дезинформации о России. Оно было призвано дать возможность гражданам Италии увидеть позицию РФ.

Ранее сообщалось, что МИД России опубликовал полное интервью главы ведомства Сергея Лаврова итальянской газете Corriere della Sera, которое зарубежное СМИ отказалось выпускать. Текст был размещен на официальном сайте МИД 13 ноября. В частности, в этом интервью Лавров назвал условие для контактов России с Европой. Министр заявил, что Россия пойдет с Европой на контакт, когда там пройдет «русофобское остервенение».