Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:46, 13 ноября 2025Экономика

Россию призвали смириться с падением нефтегазовых доходов

«Известия»: России придется привыкнуть к жизни с низкими нефтегазовыми доходами
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Сформировавшиеся на конец 2025 года тенденции говорят о том, что снижение нефтегазовых доходов (НГД) России носит устойчивый характер и ситуация вряд ли изменится в ближайшие годы. К такому выводу пришли аналитики, опрошенные «Известиями».

Заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко напомнила, что в 2026 году Евросоюз запрещает импорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти и ввозимых из третьих стран — например, Индии и Турции.

Вместе с тем спрос на нефть растет медленнее, а на рынке формируется профицит предложения за счет высокой добычи в США, Бразилии, Канаде и ряде других стран. В совокупности эти обстоятельства приведут либо к снижению объема поставок сырья из России, либо к росту дисконтов, что отрицательно скажется на сборе налогов.

Управление энергетической информации США полагает, что заполнение хранилищ нефти на суше ударит по ценам. В последние месяцы поддержку им оказывает Китай, формирующий резерв сырья, но емкость его хранилищ не безгранична, а других в мире не остается.

Материалы по теме:
Китайские компании перестали покупать нефть у России. К чему это приведет?
Китайские компании перестали покупать нефть у России. К чему это приведет?
23 октября 2025
Индийские компании пересматривают нефтяные контракты с Россией из-за новых санкций США. Что об этом известно?
Индийские компании пересматривают нефтяные контракты с Россией из-за новых санкций США. Что об этом известно?
23 октября 2025

По словам эксперта, для сохранения конкурентоспособности России необходимо активнее модернизировать нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), осваивать новые технологии добычи и бурения и открывать новые логистические морские порты. Все это требует значительного количества инвестиций, то есть доходы бюджета от отрасли сократятся.

Главный экономист «Ренессанс Капитал» Андрей Мелащенко согласен с тем, что актуальные прогнозы по нефти не позволяют надеяться на возвращение нефтегазовых доходов на базовый уровень в 2026 году. Впрочем, он не исключает, что ослабление рубля позволит вывести их на приемлемый уровень хотя бы в национальной валюте.

Аналитик по суверенным и региональным рейтингам «Эксперт РА» Кирилл Лысенко указал, что при устойчивом падении НГД правительству придется либо снижать расходы бюджета, либо повышать дефицит. Он напомнил, что в январе-октябре доходы от нефти упали на четверть, а от газа — более чем на треть, хотя последнее обстоятельство связано с отменой надбавки в формуле по налогу на добычу полезных ископаемых для «Газпрома».

Ранее Минфин сообщил, что в октябре падение в годовом выражении впервые продемонстрировали не только НГД, но и ненефтегазовые доходы. В результате дефицит бюджета увеличился до 4,2 триллиона рублей. На этом фоне ведомство поставило рекорд по продаже госдолга за сутки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Срочно необходимо прекращение огня». Страны G7 сделали совместное заявление на фоне продвижения армии России на Украине

    В Европарламенте призвали ЕС активизировать контакты с Россией

    Макрон назвал место следующей войны

    Россиянам назвали способ взять ипотеку без постоянной прописки

    Китайские банки начали платить проценты по кредитам за клиентов

    Асмус рассказала о запрете говорить с Наталией Орейро

    Ирина Дубцова снялась в платье с декольте до пупка

    Евросоюз отказался оплачивать поездки в Россию

    Турист испражнился у объекта культурного наследия в Азии и вызвал гнев в сети

    Котенок-циклоп родился в Бразилии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости