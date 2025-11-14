Экономика
Экономика
47-градусные морозы пришли в российский регион

Синоптик Тишковец: В Якутии температура воздуха опустилась до минус 47 градусов
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Анна Лебединская / РИА Новости

В Якутию пришли сильные морозы — температура воздуха опустилась до минус 47 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

В ночь на пятницу, 14 ноября, столбики термометров в Якутске показали минус 31,2 градуса, а в целом по региону — до минус 35 — минус 47 градусов, отметил синоптик.

Из-за столь низких температур замерзла река Лена. «На причале Нижнего Бестяха колонны автомашин, едущих из Якутска, встречали экипажи ГИБДД и Росгвардии. На закрытую ледовую переправу рискнул выехать и водитель грузовика. Несмотря на запрет, он тронулся в путь по замерзшей Лене», — рассказал Тишковец.

Ранее метеоролог предупредил жителей Москвы о мощном снегопаде, который обрушится в субботу, 15 ноября. По прогнозам Тишковца, в столице выпадет до трети месячной нормы осадков.

