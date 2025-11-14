Спорт
18:28, 14 ноября 2025Спорт

Букмекерский рынок перестал расти

Букмекерский рынок России впервые за последние годы перестал расти
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Букмекерский рынок России впервые за последние годы перестал расти. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

По информации источника, объем депозитов букмекерских компаний в третьем квартале 2025 года составил 464,2 миллиарда рублей, что всего на 3 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. По итогам девяти месяцев 2025 года общий объем депозитов достиг 1,397 триллиона рублей, это увеличение на 11 процентов — заметно скромнее, чем прежние темпы.​

С начала 2025 года наблюдается замедление роста. Валовый игровой доход за любой из кварталов текущего года оказался ниже результата четвертого квартала 2024 года, и одновременно снизился процент удержания. Эксперты связывают это с общим замедлением рынка и высоким уровнем инфляции.

Число активных игроков за три квартала 2025 года сократилось до 5,38 миллиона человек против 5,6 миллиона за аналогичный период прошлого года; в течение всего 2024 года этот показатель достигал 6,3 миллиона. Одновременно зафиксировано снижение общего числа уникальных участников азартных игр, что специалисты объясняют снижением спроса.​

Букмекерские компании вынуждены пересматривать стратегии и искать новые рынки, что связано с потерей рентабельности на фоне роста налоговой нагрузки и конкуренции. Некоторые эксперты не исключают усиления экспансии в другие страны, а также дальнейших структурных изменений в отрасли.

