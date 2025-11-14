Букмекерский рынок перестал расти

Букмекерский рынок России впервые за последние годы перестал расти

Букмекерский рынок России впервые за последние годы перестал расти. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

По информации источника, объем депозитов букмекерских компаний в третьем квартале 2025 года составил 464,2 миллиарда рублей, что всего на 3 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. По итогам девяти месяцев 2025 года общий объем депозитов достиг 1,397 триллиона рублей, это увеличение на 11 процентов — заметно скромнее, чем прежние темпы.​

С начала 2025 года наблюдается замедление роста. Валовый игровой доход за любой из кварталов текущего года оказался ниже результата четвертого квартала 2024 года, и одновременно снизился процент удержания. Эксперты связывают это с общим замедлением рынка и высоким уровнем инфляции.

Число активных игроков за три квартала 2025 года сократилось до 5,38 миллиона человек против 5,6 миллиона за аналогичный период прошлого года; в течение всего 2024 года этот показатель достигал 6,3 миллиона. Одновременно зафиксировано снижение общего числа уникальных участников азартных игр, что специалисты объясняют снижением спроса.​

Букмекерские компании вынуждены пересматривать стратегии и искать новые рынки, что связано с потерей рентабельности на фоне роста налоговой нагрузки и конкуренции. Некоторые эксперты не исключают усиления экспансии в другие страны, а также дальнейших структурных изменений в отрасли.