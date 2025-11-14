Наука и техника
09:04, 14 ноября 2025Наука и техника

Экипаж Shenzhou-20 отстыковался на Shenzhou-21 от Tiangong

Экипаж корабля Shenzhou-20 отстыковался на Shenzhou-21 от станции Tiangong
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Li Xin / XinHua / Globallookpress.com

Экипаж пилотируемого корабля Shenzhou-20 отстыковался на Shenzhou-21 от околоземной станции Tiangong и направляется на Землю. Об этом со ссылкой на Управление программы пилотируемых космических полетов Китая сообщает газета South China Morning Post.

Издание пишет, что возвращение тайконавтов на Землю на Shenzhou-20 невозможно из-за того, что иллюминатор данного корабля получил повреждения в результате воздействия космического мусора.

Экипаж Shenzhou-21, в настоящее время находящийся на Tiangong, вернется на Землю на корабле Shenzhou-22, который с одним тайконавтом отправится к станции в следующем году.

Ранее издание ArsTechnica со ссылкой на Управление программы пилотируемых космических полетов Китая сообщило, что китайский пилотируемый корабль Shenzhou-20 столкнулся с небольшим фрагментом космического мусора, в результате чего его возвращение на Землю, намеченное на 5 ноября, откладывается.

Ракета Long March 2F с кораблем Shenzhou-21 стартовала с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая к станции Tiangong в октябре. На борту Shenzhou-21 находились тайконавты Чжан Лу, У Фэй и Чжан Хунчжан.

В апреле к Tiangong отправился Shenzhou-20 с экипажем — Чэнь Дуном, Чэнь Чжунжуем и Ван Цзе — на борту.

