Ермак описал «дело Миндича» фразой «Зеленский должен быть вне подозрений»

Ермак о деле Миндича: Зеленский должен быть вне подозрений
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский должен быть вне подозрений в так называемом деле Миндича, которое связано с коррупционными схемами в украинском энергетическом секторе. Об этом заявил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак в интервью Politico.

«Зеленский должен быть вне подозрений, так как именно он объявил борьбу с коррупцией и позволил проводить полностью свободные расследования, что доказало независимость и эффективность антикоррупционных органов», — заявил Ермак.

Ранее издание Junge Welt писало, что коррупционное дело в кругу приближенных к Зеленскому нацелено не на его друзей, а на него самого. Авторы материала подчеркнули, что украинский лидер впервые за долгое время не записал вечернее обращение к народу.

Скандал с бизнесменом Тимуром Миндичем, которого называют «кошельком» Зеленского, и его коррупционной схемой в области энергетики Украины инициирован Национальным антикоррупционным бюро Украины. Служба поэтапно представляет общественности сделанные через систему прослушки записи разговоров.

