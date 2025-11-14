Хиддинк назвал уникальное качество Акинфеева

Хиддинк: Акинфеев может поймать любой мяч, который летит в сторону ворот

Бывший главный тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк назвал уникальное качество голкипера московского ЦСКА Игоря Акинфеева. Об этом сообщает Sport24.

«Он может поймать любой мяч, который летит в сторону ворот. В этом Акинфеев был лучшим среди всех вратарей, с которыми я работал», — рассказал Хиддинк. Он добавил, что вратарь спокойно может играть до 45 лет.

Акинфеев играл в сборной России под руководством Хиддинка с 2006 по 2010 год. В 2008-м голкипер в составе национальной команды стал бронзовым призером Евро.

В марте 39-летний Акинфеев ответил на вопрос о сроках завершения карьеры. «Не надо смотреть на возраст и уделять этому внимание. Когда буду заканчивать, все прекрасно все узнают», — отметил он.