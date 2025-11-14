Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
14:27, 14 ноября 2025Спорт

Хиддинк назвал уникальное качество Акинфеева

Хиддинк: Акинфеев может поймать любой мяч, который летит в сторону ворот
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Бывший главный тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк назвал уникальное качество голкипера московского ЦСКА Игоря Акинфеева. Об этом сообщает Sport24.

«Он может поймать любой мяч, который летит в сторону ворот. В этом Акинфеев был лучшим среди всех вратарей, с которыми я работал», — рассказал Хиддинк. Он добавил, что вратарь спокойно может играть до 45 лет.

Акинфеев играл в сборной России под руководством Хиддинка с 2006 по 2010 год. В 2008-м голкипер в составе национальной команды стал бронзовым призером Евро.

В марте 39-летний Акинфеев ответил на вопрос о сроках завершения карьеры. «Не надо смотреть на возраст и уделять этому внимание. Когда буду заканчивать, все прекрасно все узнают», — отметил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это жесть». Российская армия нанесла удар возмездия «Кинжалами» по Украине

    Захарова назвала основную проблему в отношениях с США

    Психолог приглашал на сеансы и насиловал россиянок

    Популярные продукты связали с увеличением риска рака кишечника

    Авторам уроков непокорным россиянам вынесли приговор

    Некоторые продукты с плесенью разрешили есть после ее удаления

    Захарова уличила Канаду в продолжении курса «внучки гитлеровского приспешника»

    Звезда «Универа» покрасила волосы в неожиданный цвет

    Жертву «потрошителя» нашли в янтаре в России

    Живущая в Европе дочь Лазаревой и Шаца раскрыла эмоции от эмиграции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости