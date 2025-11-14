Капитанскую повязку сборной России по футболу приурочили к особому событию

Капитанскую повязку сборной России по футболу посвятили Олимпиаде в Сочи

Капитанская повязка российской сборной по футболу в предстоящем товарищеском матче с национальной командой Чили станет данью памяти Олимпийским играм в Сочи-2014. Об этом сообщает РИА Новости.

На синей повязке, которую представили журналистам на пресс-конференции накануне встречи, изображены горы и олимпийские кольца — одно из которых осталось нераскрытым. Такой дизайн посвящен знаменитому эпизоду церемонии открытия игр: из-за технической ошибки одна из снежинок так и не превратилась в кольцо.

Товарищеский матч между сборными России и Чили состоится в субботу на стадионе «Фишт», стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Ранее эксперты назвали фаворита товарищеского матча между сборной России и Чили. Букмекеры выразили уверенность в том, что российская команда под руководством Валерия Карпина одержит победу.