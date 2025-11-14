Экономика
«Лукойл» рассказал о переговорах по продаже международных активов

«Лукойл»: Переговоры по международным активам ведутся с несколькими покупателями
Вячеслав Агапов

Фото: Валерия Калугина / ТАСС

Российская нефтяная компания «Лукойл» ведет переговоры о продаже международных активов сразу с несколькими потенциальными покупателями. Об этом представители компании рассказали «Интерфакс».

Компания рассчитывает, чтобы в процессе продажи и передачи активов новым собственникам была обеспечена непрерывность деятельности предприятий. Такой подход позволит избежать рисков перебоев в работе и снабжения стран присутствия энергоресурсами, а также сохранить рабочие места.

Об итоговых результатах переговоров расскажут после достижения финальных договоренностей и получения необходимых согласований от регуляторов.

Российская нефтяная компания участвует в проектах в Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, Ираке, Египте, Камеруне, Нигерии, Гане, Мексике, ОАЭ, республике Конго. Также «Лукойл» владеет нефтеперерабатывающими заводами в Европе и сетью АЗС в 19 странах. Совокупная стоимость активов оценивается в 14 миллиардов долларов. В компании опасаются, что не смогут продать часть из них в установленный срок, и те будут национализированы.

В конце октября «Лукойл» договорился о продаже активов с международным энергетическим трейдером Gunvor Group. Однако Минфин США назвал компанию «кремлевской марионеткой» и пообещал, что та «никогда не получит лицензию на извлечение прибыли», и трейдер отказался от сделки.

