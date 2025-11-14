Спорт
09:15, 14 ноября 2025Спорт

Маддалена рассказал о дискомфорте во время дуэли взглядов с Махачевым

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Jeff Bottari / Zuffa LLC / Getty Iamges

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе австралиец Джек Делла Маддалена поделился впечатлениями от дуэли взглядов с россиянином Исламом Махаяевым перед их боем. Об этом сообщает Sport24.

По словам спортсмена, он почувствовал дискомфорт из-за того, что мероприятие проходило на смотровой площадке небоскреба Empire State Building в Нью-Йорке на высоте около 370 метров. «Мы стояли на балконе высокого здания, поэтому я чувствовал себя не лучшим образом. Я немного боюсь высоты», — отметил Маддалена.

Бой пройдет в ночь на 16 ноября в Нью-Йорке. Маддалена проведет защиту титула. Махачев дебютирует в полусреднем весе, ранее он был чемпионом UFC в легкой весовой категории.

Махачев провел рекордные четыре успешные защиты титула UFC в легком весе. Всего на его счету 27 побед при единственном поражении. Маддалена выиграл 18 боев при двух поражениях.

