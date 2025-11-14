Многоэтажные дома попали под удары ВСУ в Новороссийске

Четыре многоэтажных дома попали под удары беспилотников ВСУ в Новороссийске

Ночью 14 ноября четыре многоэтажных дома попали под удары беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Новороссийске. Об этом говорится в Telegram-канале краснодарского оперштаба.

«Фрагменты беспилотника попали в квартиру на четвертом этаже. В нескольких квартирах выбило стекла. Пострадал мужчина, его госпитализировали и оказывают необходимую медицинскую помощь», — говорится в сообщении.

Затем появилась информация о повреждениях на пятом и 16 этажах еще в двух жилых домах. В результате атак там выбило стекла. После этого оперштаб опубликовал пост о падении обломков БПЛА, из-за чего оказалась повреждена квартира на 15 этаже в четвертом многоквартирном доме.

Ночью 14 ноября ВСУ атаковали Краснодарский край. Опасность удара беспилотников была объявлена в Туапсе, Геленджике, Новороссийске и Анапе. Под удар попал гражданский корабль в порту Новороссийска, где пострадало три человека. Помимо того, оказалась повреждена нефтебаза на перевалочном комплексе «Шесхарис» и береговые сооружения.