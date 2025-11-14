Москвичам назвали время прихода непогоды

Дождь со снегом начнется в московском регионе после 21:00

Дождь, переходящий в снег, может начаться в Москве и Подмосковье в пятницу, 14 ноября, после 21:00. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре России.

Местами прогнозируется налипание мокрого снега на провода и деревья, на дорогах гололедица. В настоящее время в регионе действует «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра порывами до 15 метров в секунду, мокрого снега и ожидаемого понижения температуры до минус 6 градусов в ночь на воскресенье, 16 ноября.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что североатлантический циклон Quirin в ближайшие сутки принесет штормовой ветер на территорию европейской части России. В Москве в субботу, 15 ноября, выпадет треть месячной нормы осадков в виде снега.