14:18, 14 ноября 2025Экономика

Москвичам назвали время прихода непогоды

Дождь со снегом начнется в московском регионе после 21:00
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Дождь, переходящий в снег, может начаться в Москве и Подмосковье в пятницу, 14 ноября, после 21:00. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре России.

Местами прогнозируется налипание мокрого снега на провода и деревья, на дорогах гололедица. В настоящее время в регионе действует «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра порывами до 15 метров в секунду, мокрого снега и ожидаемого понижения температуры до минус 6 градусов в ночь на воскресенье, 16 ноября.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что североатлантический циклон Quirin в ближайшие сутки принесет штормовой ветер на территорию европейской части России. В Москве в субботу, 15 ноября, выпадет треть месячной нормы осадков в виде снега.

