Мужчина в одних трусах отбился от проникшей в его дом вооруженной незнакомки

В Австралии мужчина в одних трусах отбился от незнакомки с ножницами

В Австралии мужчина в одних трусах отбился от босой женщины, проникшей в его дом. Об этом сообщает 9Now.

Домовладельцы Стив и Джейн рассказали, что заметили незваную гостью, как только проснулись. Она была вооружена ножницами, и пара поспешила спрятаться от нее в спальне. Тогда женщина ударила по закрытой двери, требуя, чтобы ей открыли. Джейн стала звонить в полицию, а Стив решил пока обезвредить незнакомку. «Что ж, я должен защищать свою семью, не так ли?» — объяснил свой поступок он.

Мужчина вышел к незнакомке и попросил ее бросить ножницы. Та не послушалась, и тогда он просто выхватил у нее оружие. Незнакомка успела ударить Стива по лицу, после чего он повалил ее на пол. «Это было утомительно. У нее как будто есть сверхспособности, потому что она была очень сильной», — отметил он.

Стиву пришлось 25 минут сидеть на женщине, чтобы она не сбежала до приезда полиции. Прибывшие правоохранители нашли у нее наркотики и арестовали ее.

Ранее сообщалось, что в Таиланде мужчина из провинции Накхонситхаммарат попытался вломиться в дом к бывшей жене, чтобы наладить отношения. Испугавшись, женщина вызвала полицейских, и он покусал их.

