Набиуллина признала ошибку в сигналах по ключевой ставке. Из-за этого российский бизнес набрал слишком много дорогих кредитов

Центральный банк (ЦБ) России допустил ошибку в сигналах по ключевой ставке. Это признала глава регулятора Эльвира Набиуллина.

В прошлом году после повышения ставки до 16 процентов рынок неверно подумал, что денежно-кредитная политика (ДКП) уже достаточно жесткая, и далее начнется смягчение, отметила Набиуллина. В надежде на снижение бизнес набрал слишком много дорогих кредитов.

В основном нас услышали, что мы точно будем снижать ключевую ставку, но не услышали, что будем снижать, если будет снижаться инфляция. Возникли ожидания быстрого смягчения ДКП Эльвира Набиуллина глава ЦБ

В ЦБ пообещали снижение ключевой ставки по мере замедления инфляции

Советник председателя Банка России Кирилл Тремасов в конце октября заявил о возвращении на траекторию сбалансированного роста. В конце 2024 года экономика максимально перегрелась, а спрос сильно превысил предложение, тогда как в 2025 году этот разрыв плавно убывает, а экономика приходит в состояние равновесия, отметил эксперт. Последнее он назвал фундаментальным фактором, который обеспечивает замедление инфляционных процессов.

«По мере дальнейшего замедления инфляции мы будем снижать ключевую ставку», — пообещал он.

В настоящее время необходимо действовать аккуратно, заверил советник. Он считает более оптимальным вариантом осторожную ДКП, курсу которой, собственно, продолжает следовать регулятор.

Дальнейшее снижение ключевой ставки назвали опасным

За последние пять месяцев руководство ЦБ понизило ключевую ставку на 4,5 процентного пункта (п.п.) — с рекордных 21 до 16,5 процента. Последний раз, в октябре, регулятор снизил ставку с 17 процентов.

До конца года запланировано только одно заседание совета директоров ЦБ, по итогам которого показатель могут изменить.

По словам Тремасова, стремительное снижение ключевой ставки в сложившихся в России реалиях чревато новой волной инфляции, что станет болезненным ударом по национальной экономике. «Продолжать снижать ключевую ставку может быть опасно», — сказал он.