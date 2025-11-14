Наука и техника
06:00, 14 ноября 2025Наука и техника

Найден естественный фактор защиты от рака

NA: Возрастные изменения организма замедляют процесс развития рака
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: VesnaArt / Shutterstock / Fotodom

Очень пожилой возраст может неожиданно защищать организм от рака — к такому выводу пришли ученые Стэнфордского университета. В эксперименте, опубликованном в Nature Aging (NA), выяснилось: у старых мышей опухоли легких возникают почти втрое реже и растут значительно медленнее, чем у молодых, даже при одинаковых раковых мутациях.

Исследователи почти два года ждали, пока животные достигнут крайне пожилого возраста, и запустили у всех одинаковые генетические изменения в клетках легких. Оказалось, что у молодых мышей опухоли появлялись чаще, развивались стремительно и занимали большие участки ткани, тогда как у старых — были редкими и оставались небольшими.

Авторы считают, что некоторые возрастные изменения — в регуляции генов, стабильности ДНК и работе иммунной системы — могут, вопреки ожиданиям, замедлять процесс образования опухолей. Особенно выделился ген PTEN: его отключение резко ускоряло рост рака у молодых животных, но почти не влияло на течение заболевания у старых.

Работа впервые показывает, что глубокий возраст может не только повышать риски, но и в определенных условиях подавлять развитие опухолей. Понимание этих механизмов может изменить подход к созданию моделей рака и подсказать новые направления для терапии.

Ранее стало известно, что препараты на основе агонистов рецепторов GLP-1 могут значительно повышать выживаемость пациентов с раком толстой кишки.

