Названы признаки грядущей отставки Сырского

Потеря Украиной Гуляйполя может привести к отставке Сырского
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Потеря Украиной Гуляйполя может привести к отставке главкома Вооруженных сил страны (ВСУ) Александра Сырского. Об этом рассказали авторы Telegram-канала «Военная хроника».

По информации канала, российские войска готовятся зачищать фланги ВСУ вокруг города. Также в этом регионе они активно маневрируют резервами. Авторы публикации заключили, что для Сырского Гуляйполе будет третьей «нулевой» отметкой после Купянска и Красноармейска (российское название Покровска), после чего может последовать его отставка.

Ранее военкор Андрей Руденко рассказал о формировании нового котла вокруг ВСУ в Гуляйполе. Он добавил, что в ВСУ уже поняли, что им скоро придет конец в этом регионе.

До этого военный корреспондент Богдан Мирошников заявил, что на гуляйпольском направлении ВСУ может ждать катастрофа. По его словам, когда армия России возьмет Гуляйполе и Орехов Запорожской области, у ВСУ не останется рубежей обороны, кроме Камышевахи и Степногорска, чтобы удерживать южные окраины Запорожья.

