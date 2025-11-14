Забота о себе
Названы снижающие риск рака кишечника на 17 процентов продукты

Хирург Раджан: Листовая зелень снижает риск рака толстой кишки на 17 процентов
Британский хирург Каран Раджан назвал доступные продукты, снижающие риск рака толстой кишки на 17 процентов. Его слова приводит Daily Mirror.

Раджан утверждает, что для профилактики рака кишечника надо регулярно есть молочные продукты, семена чиа, листовую зелень и любые другие продукты, содержащие кальций. «Все знают, что кальций защищает кости, но, по-видимому, он также сохраняет здоровье толстой кишки. Этот микроэлемент связывается с желчными кислотами и образует вещество, которое предотвращает повреждение слизистой оболочки кишечника и уменьшает проницаемость толстой кишки», — объяснил он.

Хирург отметил, что на защитные свойства кальция не влияют возраст, пол, генетика, физическая активность и курение. Чтобы получить результат, достаточно употреблять 300 миллиграммов кальция в сутки. Такое количество содержится в стакане молока, 170 граммах йогурта, чашке зелени или в двух ложках семян чиа.

Раджан добавил, что кальций в таблетках тоже способствует профилактике рака кишечника, но в такой форме он снижает риск всего на девять процентов. В связи с этим врач рекомендовал отдавать предпочтение натуральным продуктам, а не пищевым добавкам.

Ранее диетолог Николь Эндрюс заявила, что всего два продукта достоверно повышают риск рака. По ее словам, такое свойство есть у алкоголя и переработанного мяса.

