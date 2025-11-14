Мир
Президент Сербии раскрыл подробности разговора с Макроном об Украине

Вучич заявил, что обсудил с Макроном урегулирование конфликта на Украине
Марина Совина
Фото: Alexis Sciard / Globallookpress.com

Президент Сербии Александр Вучич обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном урегулирование конфликта на Украине. Об этом сербский лидер сообщил журналистам, передает ТАСС.

По его словам, в ходе трехчасовых переговоров в Париже не обсуждались поставки оружия и боеприпасов Киеву. «Мы говорили о мире и о том, когда и как можно прийти к миру. Это вселяет в меня большую надежду», — сказал Вучич.

В конце октября Макрон заявил о планах направить Украине ракеты Aster и истребители Mirage. Он также призвал усилить давление на Россию ради скорейшего окончания украинского конфликта.

