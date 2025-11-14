Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
10:37, 14 ноября 2025Спорт

Россиянин поставил 150 рублей на несколько матчей НХЛ и выиграл три миллиона

Россиянин поставил 150 рублей на девять матчей НХЛ и выиграл 3 миллиона
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Steph Chambers / Getty Images

Клиент букмекерской компании (БК) поставил 150 рублей на девять матчей Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает Betonmobile.

Россиянин собрал экспресс с коэффициентом 20 000. Средний коэффициент каждого события составил 2.98, а самый высокий — 6.20. Игрок ставил на исходы матчей, а также на количество заброшенных шайб во встречах.

Решающей для россиянина стала победа «Бостон Брюинс» над «Торонто Мэйпл Лифс» с разницей в две шайбы. Ставка сыграла, и игрок превратил 150 рублей в 3 миллиона.

Ранее клиент букмекерской компании заработал около 10 миллионов рублей, поставив на матч 18-го тура PARI Первой лиги между воронежским «Факелом» и костромским «Спартаком». Россиянин поставил 1,3 миллиона на индивидуальный тотал воронежцев больше 2.5, задействовав коэффициент 8.50.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ пресекла теракт против одного из высших чиновников России. Скрытая камера на кладбище, куратор из Киева и другие подробности

    Ночной удар по Киеву попал на видео

    Таксист-отравитель получил наказание за изнасилование россиянки

    Роналду оказался под угрозой пропуска старта ЧМ-2026 из-за удаления в игре с Ирландией

    ФСБ раскрыла награду для готовивших покушение на высшего госдеятеля России

    Россиян призвали не ждать снижения цен на красную икру

    В Литве задержали и передали СБУ якобы воевавшего на стороне России украинца

    На здании Пентагона появились 27-килограммовые таблички

    Российские бойцы раскрыли подробности о службе военных из КНДР в Курской области

    В США назвали Зеленского коррумпированным тираном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости