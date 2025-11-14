Россиянин поставил 150 рублей на несколько матчей НХЛ и выиграл три миллиона

Клиент букмекерской компании (БК) поставил 150 рублей на девять матчей Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает Betonmobile.

Россиянин собрал экспресс с коэффициентом 20 000. Средний коэффициент каждого события составил 2.98, а самый высокий — 6.20. Игрок ставил на исходы матчей, а также на количество заброшенных шайб во встречах.

Решающей для россиянина стала победа «Бостон Брюинс» над «Торонто Мэйпл Лифс» с разницей в две шайбы. Ставка сыграла, и игрок превратил 150 рублей в 3 миллиона.

Ранее клиент букмекерской компании заработал около 10 миллионов рублей, поставив на матч 18-го тура PARI Первой лиги между воронежским «Факелом» и костромским «Спартаком». Россиянин поставил 1,3 миллиона на индивидуальный тотал воронежцев больше 2.5, задействовав коэффициент 8.50.