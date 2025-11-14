Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:55, 14 ноября 2025Силовые структуры

Стало известно о подготовке новых терактов в России

ФСБ: Украина готовит другие теракты в РФ, схожие с покушением на госдеятеля
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Украина готовит теракты, схожие с покушением на высшего государственного деятеля РФ на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Теракты планируются в других российских регионах под руководством западных спецслужб.

В пятницу, 14 ноября, ФСБ сообщила о срыве теракта против одного из высших должностных лиц РФ. Жертву планировали подорвать при посещении могил близких родственников на Троекуровском кладбище в Москве.

Для этого украинские спецслужбы установили контакт с семьей наркозависимых и нелегальным мигрантом из Средней Азии. Злоумышленники установили на кладбище камеру, закамуфлированную под вазу с цветами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ пресекла теракт против одного из высших чиновников России. Скрытая камера на кладбище, куратор из Киева и другие подробности

    В МИД оценили самостоятельные договоренности с Украиной

    Российский серийный убийца попросился на свободу

    Россиянам развеяли миф о кофе

    Набиуллина рассказала о восстановлении экономики России

    Маддалена рассказал о дискомфорте во время дуэли взглядов с Махачевым

    Ряд руководителей ФСИН задержали в российском регионе

    В Евросоюзе назвали сроки отмены визовых ограничений для россиян

    Военкор рассказал о появлении в зоне СВО нового российского дрона

    Мужчина расправился с партнершей и спрятал ее тело в холодильнике для кимчи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости