Стало известно о подготовке новых терактов в России

ФСБ: Украина готовит другие теракты в РФ, схожие с покушением на госдеятеля

Украина готовит теракты, схожие с покушением на высшего государственного деятеля РФ на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Теракты планируются в других российских регионах под руководством западных спецслужб.

В пятницу, 14 ноября, ФСБ сообщила о срыве теракта против одного из высших должностных лиц РФ. Жертву планировали подорвать при посещении могил близких родственников на Троекуровском кладбище в Москве.

Для этого украинские спецслужбы установили контакт с семьей наркозависимых и нелегальным мигрантом из Средней Азии. Злоумышленники установили на кладбище камеру, закамуфлированную под вазу с цветами.