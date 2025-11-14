Стало известно о попытках чиновников убедить Трампа отказаться от ядерных испытаний

CNN: Чиновники США попытаются отговорить Трампа от ядерных испытаний

Высокопоставленные чиновники Министерства энергетики США намерены в ближайшие дни провести встречи с представителями Белого дома и Совета национальной безопасности, чтобы попытаться отговорить президента Дональда Трампа от идеи возобновить ядерные испытания. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Министр энергетики Крис Райт, глава Национального управления ядерной безопасности Брэндон Уильямс и представители Национальных лабораторий США планируют сообщить Белому дому, что, по их мнению, детонация оружия для испытания ядерных боеголовок нецелесообразна», — сказано в сообщении.

6 ноября Трамп поручил Министерству войны испытать ядерное оружие «на равной основе».

После этого госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, комментируя слова американского лидера о возобновлении испытаний ядерного потенциала страны, заявил, что речь идет о проверке безопасности оружия. Он указал, что США испытают в том числе средства доставки ядерного оружия. «Это то же самое, что делают другие страны в мире», — сказал глава Госдепа.