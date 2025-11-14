Мир
10:39, 14 ноября 2025Мир

Трамп отменил запрет Байдена на освоение нефтяного резерва Аляски

Администрация Трампа разрешила бурение нефтяных и газовых скважин на Аляске
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Yereth Rosen / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа объявила об отмене распоряжения бывшего главы Белого дома Джо Байдена, запрещающее освоение половины территории Национального нефтяного резерва Аляски. Об этом сообщает The New York Times.

Теперь бурение нефтяных и газовых скважин будет разрешено на уязвимых просторах тундры и водно-болотных угодий на севере Аляски, где обитают карибу, медведи гризли и тысячи перелетных птиц. Эта территория является одним из последних сохранившихся участков нетронутой дикой природы в стране и содержит некоторые из важнейших мест обитания диких животных в Арктике.

Члены республиканской партии губернатор Майк Данливи и сенатор Дэн Салливан поддержали решение команды Трампа, назвав его «шагом в правильном направлении» и «новым днем, полным возможностей для жителей Аляски».

В свою очередь экологические организации и активисты намерены оспаривать это решение в суде, так как по их мнению оно может привести к необратимому разрушению земель и дикой природы. Старший директор кампаний Лиги дикой природы Аляски Моника Шерер, обвинила Министерство внутренних дел в игнорировании тысяч публичных комментариев, полученных с июня, в которых высказывались протесты против бурения в заповеднике.

«Отменяя эти меры защиты, Министерство внутренних дел не "восстанавливает здравый смысл". Оно оттесняет науку и традиционные знания на второй план, подавляет сообщества и подвергает риску незаменимые земли и дикую природу», — подчеркнула она.

В январе вновь избранный главой Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что его администрация разрешит добычу нефти и газа в заповедных землях штата Аляска, отмечая, что его запасы смогут удовлетворить спрос всей Азии. По итогам состоявшихся 30 октября переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином Трамп заявил, что Китай согласился покупать нефть и газ «у великого штата Аляска», и скоро состоится встреча, на которой будут обсуждаться подробности договоренностей об этом. В Госдуме РФ скептически отнеслись к таким высказываниям.

В свою очередь министр энергетики США Крис Райт в интервью Bloomberg поделился, что США готовы заменить Москву в качестве поставщика Пекину, добиваясь уменьшения экспорта российских энергоносителей и сохраняя «относительно сбалансированный нефтяной рынок».

