Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:04, 14 ноября 2025Мир

Трамп в заявлении об Эпштейне трижды упомянул Россию

Трамп прокомментировал разоблачающее его письмо Эпштейна, трижды упомянув Россию
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
СюжетВыборы президента России 2024

Фото: Leon Neal / Getty Images

Демократы используют историю со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном точно так же, как и «аферу» о якобы вмешательстве России в выборы 2016 года. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

Таким образом он прокомментировал обнародованные электронные письма Эпштейна, в которых несколько раз упоминается он сам.

«Это очередная афера [в духе] "Россия, Россия, Россия", и все стрелки указывают на демократов», — подчеркнул республиканец.

Трамп также сообщил, что намерен попросить Министерство юстиции США открыть расследование связей бывшего президента США Билла Клинтона и других лиц с Эпштейном.

12 ноября демократы из комитета по надзору Палаты представителей Конгресса США обнародовали новые электронные письма Эпштейна, в которых несколько раз упоминается Трамп. В одном из писем утверждается, что американский лидер якобы знал о преступлениях скандального финансиста.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Такие вещи бывают». Обломки «Искандера» упали на посольство Азербайджана в Киеве. Как на это отреагировали в Баку и Москве?

    В ЕС рассказали о главной проблеме финансирования Украины

    Прокурору и восьми судьям МУС заочно предъявлены обвинения

    Франция впервые показала новую ядерную ракету

    В Литве захотели усилить контроль над следующими в Калининград россиянами

    Главком ВСУ назвал самое сложное направление для украинской армии

    МИД Румынии вызвал российского посла

    Популярная модель призналась в приеме препарата для лечения диабета ради похудения

    Раскрыты долгосрочные планы Европы по Украине

    Уникальное гигантское млекопитающее неожиданно «выловили» в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости