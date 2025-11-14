Трамп в заявлении об Эпштейне трижды упомянул Россию

Трамп прокомментировал разоблачающее его письмо Эпштейна, трижды упомянув Россию

Демократы используют историю со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном точно так же, как и «аферу» о якобы вмешательстве России в выборы 2016 года. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

Таким образом он прокомментировал обнародованные электронные письма Эпштейна, в которых несколько раз упоминается он сам.

«Это очередная афера [в духе] "Россия, Россия, Россия", и все стрелки указывают на демократов», — подчеркнул республиканец.

Трамп также сообщил, что намерен попросить Министерство юстиции США открыть расследование связей бывшего президента США Билла Клинтона и других лиц с Эпштейном.

12 ноября демократы из комитета по надзору Палаты представителей Конгресса США обнародовали новые электронные письма Эпштейна, в которых несколько раз упоминается Трамп. В одном из писем утверждается, что американский лидер якобы знал о преступлениях скандального финансиста.