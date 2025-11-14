Тренер сборной Португалии высказался об удалении Роналду в матче квалификации ЧМ-2026

Тренер сборной Португалии Мартинес: Роналду в эпизоде с удалением не повезло

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался об удалении капитана команды Криштиану Роналду в выездном матче квалификации чемпионата мира 2026 года против Ирландии. Его слова приводит Record.

По словам специалиста, на видео все было хуже, чем на самом деле. «У него постоянно был контакт с защитниками, они его придерживали. Никакой жестокости не было, он пытался оттолкнуть соперника. Ему не повезло», — заявил Мартинес.

Роналду был удален на 59-й минуте матча. Он отмахнулся от защитника ирландцев Дара О'Ши и получил прямую красную карточку.

Встреча завершилась со счетом 2:0. После пяти туров Португалия с 10 очками возглавляет турнирную таблицу группы F. Ирландцы с семью очками находятся на третьей позиции.