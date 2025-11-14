Мир
14:11, 14 ноября 2025Мир

В Китае заметили новую волну «пропажи» военных чиновников

FT обратила внимание на отсутствие трех адмиралов ВМС Китая на важной церемонии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Три адмирала, включая командующего Военно-морскими силами (ВМС) Китая Ху Чжунмина, отсутствовали на церемонии ввода в эксплуатацию нового авианосца «Фуцзянь». На это обратила внимание газета Financial Times (FT).

«На кадрах государственного телевидения не было видно ни адмирала Ху Чжунмина, командующего военно-морскими силами, ни адмирала У Янаня, командующего южным театром военных действий, в который входит остров Хайнань, где проходила церемония. Также отсутствовал политический комиссар регионального командования адмирал Ван Вэньцюань», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что несколько недель назад в Пекине объявили об увольнении десяти других высокопоставленных офицеров Народно-освободительной армии Китая (НОАК). По мнению источников FT, отсутствие трех адмиралов на столь важной церемонии может свидетельствовать о продолжении крупнейших со времен Мао Цзэдуна кадровых чисток среди военных, начатых председателем КНР Си Цзиньпином.

Церемония ввода в эксплуатацию третьего китайского авианосца «Фуцзянь» состоялась 5 ноября в военно-морском порту Санья. В ней приняли участие Си Цзиньпин и представители соответствующих департаментов государственных органов. Председатель КНР поднялся на борт корабля, заслушал доклад и посетил капитанский мостик.

