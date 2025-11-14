В МИД России указали на низшую точку в отношениях с Германией

Отношения России и Германии по вине немецкой стороны находятся в низшей точке с момента образования ФРГ. Об этом говорится на сайте российского дипведомства.

В сообщении сказано, что замглавы МИД России Дмитрий Любинский 13 ноября принял представителей руководства международной организации Общество «Россия — Германия».

«Состоялся обстоятельный обмен мнениями о кризисном состоянии российско-германских отношений. Констатировано, что по вине правящих сегодня в Германии политических элит они находятся в низшей точке с момента образования ФРГ», — говорится на сайте дипведомства.

Как уточняется, «в Берлине сделали ставку на политику реванша и разрыв складывавшихся десятилетиями многоплановых связей между нашими странами».

