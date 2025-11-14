Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:00, 14 ноября 2025Мир

В МИД России указали на низшую точку в отношениях с Германией

В МИД России заявили о самой низшей точке во взаимоотношениях с Германией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Отношения России и Германии по вине немецкой стороны находятся в низшей точке с момента образования ФРГ. Об этом говорится на сайте российского дипведомства.

В сообщении сказано, что замглавы МИД России Дмитрий Любинский 13 ноября принял представителей руководства международной организации Общество «Россия — Германия».

«Состоялся обстоятельный обмен мнениями о кризисном состоянии российско-германских отношений. Констатировано, что по вине правящих сегодня в Германии политических элит они находятся в низшей точке с момента образования ФРГ», — говорится на сайте дипведомства.

Как уточняется, «в Берлине сделали ставку на политику реванша и разрыв складывавшихся десятилетиями многоплановых связей между нашими странами».

Ранее в Госдуме заявили, что планы Германии набирать в армию по жеребьевке, если не получится призвать необходимое количество военнослужащих на добровольной основе, — тревожный звонок.

До этого сообщалось, что внутри партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) разгорелись споры по вопросу поездки ее депутатов в Россию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названо изменившее ход СВО российское секретное подразделение

    Роналду получил прямую красную карточку в матче квалификации ЧМ-2026

    Новороссийск атаковали дроны

    В Госдуме сравнили условия жизни Дурова в России и Франции

    Дрон ВСУ повредил школу в Донецке

    Россияне ожесточенно спорят, кого нужно спасать при пожаре: своего питомца или чужого ребенка. Что говорит о человеке его выбор?

    В МИД России указали на низшую точку в отношениях с Германией

    В Раде раскритиковали Зеленского после поездки на фронт

    Трамп вновь попытался скрыть синяк на руке

    Появились подробности ЧП в московском ТЦ «Авиапарк»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости