В ошибке Банка России увидели пользу для экономического роста

Аналитик Мильчакова: Отсутствие резкого подъема ставки позволило вырасти ВВП

Слишком медленное повышение ключевой ставки в 2023 году, в котором глава регулятора Эльвира Набиуллина увидела ошибку Банка России, фактически принесло пользу в виде более значительного роста промышленности страны и экономики в целом, следует из комментария ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, с которым ознакомилась «Лента.ру».

Набиуллина в том числе признала ошибочным выбранный формат коммуникации с рынком, из-за которого его участники посчитали уровень ставки в 16 процентов максимальным. По ее словам, компании, неверно интерпретировав сигнал, начали активно набирать кредиты по плавающим ставкам, что поддержало рост цен и вынудило дополнительно ужесточать денежно-кредитную политику (ДКП).

«На наш взгляд, если в этих действиях и была ошибка, то она заключалась в отказе от единовременного резкого повышения ставки, как, например, это было сделано в конце 2014 года», — пишет в связи с этим эксперт, напоминая, что тогда на фоне обвала цен на нефть и курса рубля ставку повысили сразу с 9,5 до 17 процентов годовых, что принесло стабилизацию.

В случае резкого подъема ставки до 20-21 процента в 2023 году инфляция начала бы снижаться во второй половине 2024-го, но в этом случае ВВП не продемонстрировал бы наблюдавшихся в предыдущие два года высоких темпов роста, а итогом стала бы «стагнация экономики при высокой инфляции», полагает Мильчакова.