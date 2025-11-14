Культура
16:01, 14 ноября 2025Культура

В суд поступила жалоба на передачу картин Рериха государству

Международный центр Рерихов обжаловал передачу 272 картин государству
Ольга Коровина

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Международный центр Рерихов подал в Мосгорсуд жалобу на передачу в собственность государства 272 картин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

По информации источника, заседание по вопросу прав на 272 полотен Николая Рериха и его сыновей Святослава и Юрия состоится 16 декабря. Останкинский суд Москвы 2 июля 2025 года признал бесхозным имуществом картины, которые передал в собственность государства.

«В апелляционной жалобе указано, что именно центр является собственником картин, но не был привлечен к участию в деле в суде первой инстанции», — рассказали в суде.

Изначально картины были изъяты в связи с уголовным делом бывшего председателя правления Мастер-банка Бориса Булочника, которого обвинили в преднамеренном банкротстве. Следствие считает, что он приобрел часть картин для Международного центра Рериха на деньги вкладчиков банка.

До этого стало известно, что в сербском музее в Белграде нашлись семь считавшихся утерянными с 1941 года картин Николая Рериха.

