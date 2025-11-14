Путешествия
20:43, 14 ноября 2025Путешествия

В Таиланде водитель мототакси обокрал 18-летнюю туристку и скрылся

В Таиланде водитель украл у 18-летней туристки из Казахстана кошелек и скрылся
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Sombat Muycheen / Shutterstock / Fotodom

В Таиланде водитель мототакси обокрал 18-летнюю туристку из Казахстана. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Пхукета».

Инцидент произошел ночью 14 ноября. Молодая девушка вызвала такси до отеля на Патонге. В конце поездки, на этапе оплаты, водитель выхватил из ее рук кошелек, а также украл из кармана 1100 бат (2739 рублей) и скрылся.

В полицию в четыре утра обратился сотрудник гостиницы, в которой остановилась потерпевшая. В распоряжении правоохранителей находится информация из приложения для заказа такси. В нем зафиксировано, что заказ у путешественницы из Казахстана приняла женщина по имени Биа. Однако остается неизвестным, она ли отвезла девушку в отель.

Ранее турист из Индии показал семейной паре из Ирана в Таиланде пачку долларов и сразу же лишился сбережений. Иранцы обратились в бегство, а индиец погнался за ними, требуя вернуть украденное. Затем потерпевший вызвал полицию.

