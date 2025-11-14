В ВСУ признали продвижение российских войск на одном направлении

Офицер ВСУ Бунятов: ВС России продвигаются в Днепропетровской области

Вооруженные силы (ВС) России продвигаются в Днепропетровской области. Об этом рассказал в Telegram украинский офицер Станислав Бунятов.

«В направлении Новопавловки (Днепропетровская обл) [российские войска] имеют продвижение», — признал он.

13 ноября стало известно, что Российская армия взяла под контроль Даниловку в Днепропетровской области. Как уточнили в Минобороны России, село заняли подразделения группировки войск «Восток».

В конце октября Минобороны РФ также проинформировало, что российские военные заняли населенный пункт Вишневое в Днепропетровской области.