Военкор Коц: У Зеленского есть карт-бланш от ЕС на любые действия

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак зря старается выгородить украинского лидера Владимира Зеленского от коррупционного конфликта. Такое заявление сделал военкор Александр Коц в Telegram-канале.

По его словам, Зеленский и так имеет карт-бланш на любые действия от Европейского союза (ЕС), лидеры которого относятся к президенту Украины по принципу «это наш сукин сын». Коц отметил, что европейские страны готовы объединиться с кем угодно ради того, чтобы победить Россию.

10 ноября на Украине вспыхнул коррупционный скандал в отношении бизнесмена Тимура Миндича. Несмотря на тесную связь Миндича с Зеленским, глава офиса президента страны заявил, что украинский лидер должен быть вне подозрений, так как именно он объявил борьбу с коррупцией.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили о причастности Зеленского к делу. По данным государственного обвинителя, президент Украины контактировал по вопросам энергетики с Миндичем, а также звонил по этому поводу министру юстиции Герману Галущенко, отстраненному от обязанностей в связи с коррупционным скандалом.