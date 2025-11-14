Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:42, 14 ноября 2025Бывший СССР

Военкор оценил слова Ермака в защиту Зеленского фразой «это наш сукин сын»

Военкор Коц: У Зеленского есть карт-бланш от ЕС на любые действия
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетКарта боевых действий на Украине: свежие данные

Фото: Yves Herman / Reuters

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак зря старается выгородить украинского лидера Владимира Зеленского от коррупционного конфликта. Такое заявление сделал военкор Александр Коц в Telegram-канале.

По его словам, Зеленский и так имеет карт-бланш на любые действия от Европейского союза (ЕС), лидеры которого относятся к президенту Украины по принципу «это наш сукин сын». Коц отметил, что европейские страны готовы объединиться с кем угодно ради того, чтобы победить Россию.

10 ноября на Украине вспыхнул коррупционный скандал в отношении бизнесмена Тимура Миндича. Несмотря на тесную связь Миндича с Зеленским, глава офиса президента страны заявил, что украинский лидер должен быть вне подозрений, так как именно он объявил борьбу с коррупцией.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили о причастности Зеленского к делу. По данным государственного обвинителя, президент Украины контактировал по вопросам энергетики с Миндичем, а также звонил по этому поводу министру юстиции Герману Галущенко, отстраненному от обязанностей в связи с коррупционным скандалом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это жесть». Российская армия нанесла удар возмездия «Кинжалами» по Украине

    Россиянам предсказали исчезновение одного способа покупки жилья

    Шквальный огонь российских военных по огромным дронам ВСУ попал на видео «от первого лица»

    Уехавшую из России журналистку признали иноагентом

    В СПЧ высказались о наказании для Пугачевой

    Мощное землетрясение произошло в российском регионе

    Россиянин порезал коллегу и его семью

    Биткоин резко подешевел

    В России ответили на вызов Азербайджаном посла из-за ракеты на территории посольства

    В РПЦ указали на место мужчины и женщины в семье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости